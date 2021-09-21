Лямся — о первом поражении: «Салават» был не готов платить серьёзную цену, чтобы победить

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с «Северсталью» (1:2). Уфимцы потерпели первое поражение в сезоне.
«Получился очень сложный матч. Создали достаточно моментов, чтобы отличиться. Но сегодня было очень непросто забить. Думаю, нам помешали несколько ключевых факторов. Отмечу великолепную игру голкипера соперников. К тому же первые 40 минут были немного ленивыми, мы не хотели активно идти на «пятак» и делать грязную работу, забивать нужные голы. Очень недоволен тем, как мы действовали после того, как сравняли счёт. Прошло пару смен, и мы пропустили сильный удар — соперник смог забить. Нам этот компонент как раз нужно улучшать, чтобы таких ошибок больше не было.
Соперник агрессивно действовал в меньшинстве. Ещё раз отмечу игру голкипера «Северстали». Было много моментов, но, к сожалению, удача от нас сегодня отвернулась. Нам не хватило страсти, желания и напора, чтобы забивать. Это стало ключевым моментом, из-за которого мы сегодня уступили.
Что с атакой «Салавата»? Мы были не готовы платить серьёзную цену, чтобы одержать победу», — цитирует Лямся официальная страница «Салавата» в социальной сети «ВКонтакте».
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