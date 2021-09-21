Ю. Михайлис — о матче с ЦСКА: «Барыс» контролировал игру все три периода

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2 ОТ).
«Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего матча. Спасибо команде, с первой секунды матча и до конца ребята выкладывались. Сделали задел в первом периоде, мощно начали и контролировали игру все три периода. Наверное, это наше достижение, поскольку у нас бывали провалы во втором периоде, где-то мы упускали инициативу.
Сегодня мы все три периода провели здорово, хорошо двигались, много угрожали воротам соперника, создавали моменты. Но шайба не шла в ворота, хотя все наши действия были направлены на это. Удача была на стороне соперника. Я похвалил ребят за этот матч, мы сыграли стабильно», — цитирует Михайлиса официальный сайт КХЛ.
- 21 сентября 2021
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