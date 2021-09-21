Михаил Кравец извинился перед Владимиром Воробьёвым после своего назначения в «Амур»

Старший тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал своё назначение в хабаровскую команду.
«Действительно, мы с Владимиром Анатольевичем общались и в сборной Беларуси, и перед стартом чемпионата. Понимаете, здесь такой не очень удобный момент, чтобы поначалу о чём-то его спрашивать. В принципе, я даже списался с ним и извинился. Но это такая профессия — я не сидел и не просил, чтобы меня взяли, а его отправили в отставку. К сожалению, так происходит. Я уважаю его и как игрока, и как тренера. Мне было хорошо и комфортно с ним работать в сборной», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, сегодня, 21 сентября, бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец вошёл в тренерский штаб хабаровского «Амура».
- 21 сентября 2021
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