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Хартли: мне нравится та «химия», которую сейчас вижу в звеньях «Авангарда»

Хартли: мне нравится та «химия», которую сейчас вижу в звеньях «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:0).

«Мы искали замену для Клима Костина в первую тройку, и я хотел видеть в звене с Найтом габаритных краёв. Я доволен, как с этой ролью справляются Цегларик и Телегин. С большой долей вероятности следующий матч снова начнёт в воротах Демченко. Я придерживаюсь правила, что если всё работает нормально, то не нужно это ломать. Василий в полной боевой готовности, и он приносит пользу команде.

Мне нравится «химия» в звеньях, которую мы сейчас наблюдаем. Но в то же время мы без проблем двигаем игроков внутри состава. У Брюквина выдалось не очень удачное начало сезона, но чемпионат длинный. Для меня главное — это самоотдача ребят. Шевченко угодил в запас? Дело не в том, кем мы довольны или нет. Мы принимаем решения исходя из того, насколько это принесёт пользу команде. Ситуации бывают разные, сезон длинный, случаются травмы. Мы готовим всех ребят, все должны быть в полной боевой готовности», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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