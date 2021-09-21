Кравец — о ситуации в «Амуре»: мы «тигры», не надо сравнивать с бегемотом

Старший тренер «Амура» Михаил Кравец поделился мнением о матче со СКА (1:5).

«Конечно, мы недовольны результатом игры, потому что счёт 1:5. Мы знали, что у СКА такое хорошее большинство, но, вероятно, было мало времени лично у меня, чтобы как-то подготовить команду. В принципе, ребята достаточно неплохо в сезоне играли в меньшинстве. Сегодня первый период очень хороший, во втором было 1:1 до досадного пропущенного гола в концовке. Конечно, он нас немного подломил. Не могу сказать, что сдались, но опять пропустили в меньшинстве. Надо работать и налаживать игру как в меньшинстве, так и в своей зоне. Есть варианты, которые мы видим и в которых уступаем. Надо вылезать из этой ситуации, тем более что впереди матчи с нашим прямым соперником — «Куньлунем». Это соперник из нашей группы. Конечно, у нас задача попасть в плей-офф. Анализируем игру и двигаемся дальше.

Позитивный знак, что мы дали СКА бросить всего 23 раза, но 18 наших бросков это мало. Надо стремиться к 30 броскам за матч. Надо играть на своих лучших качествах. Если есть бросок — надо бросать. Тогда будет больше голов. Не соглашусь, что у меня задача «из болота тащить бегемота» — всё-таки мы «тигры», не надо сравнивать с бегемотом. Я люблю свою работу и рад, что меня пригласили в команду. Надо не тащить, а жить вместе с командой и стараться выигрывать. Победы дадут уверенность и мне и всей команде», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.