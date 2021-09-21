Наставник «Динамо» М Кудашов одержал 23-ю победу подряд. Он повторил рекорд Олега Знарка

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников. Встреча проходила на стадионе « ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.
Для главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова это 23-я победа подряд в регулярном чемпионате: семь — с «Динамо» и 16 — с предыдущим клубом специалиста, санкт-петербуржским СКА, в сезоне-2019/2020. Он повторил рекорд Олега Знарка, установленный на стыке сезонов-2016/2017 и 2017/2018, когда он тренировал СКА.
Московское «Динамо» выиграло семь матчей из семи. Команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков. Рижане проиграли во второй встрече подряд и расположились на 11-й строчке с шестью очками в девяти матчах.
В следующем матче бело-голубые 23 сентября на выезде сыграют с «Сочи», «Динамо» из Риги в этот же день в Череповце встретится с «Северсталью».
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