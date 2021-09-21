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Московское «Динамо» остаётся единственной командой в КХЛ без поражений

Московское «Динамо» остаётся единственной командой в КХЛ без поражений
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

Таким образом, москвичи одержали седьмую победу в семи матчах чемпионата, не потерпев ни одного поражения.

Долгое время не проигрывал и «Салават Юлаев», одержавший столько же побед в регулярном чемпионате, сколько и бело-голубые на этот момент. Однако сегодня, 21 сентября, уфимцы потерпели поражение в матче с «Северсталью». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.

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