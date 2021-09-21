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Генменеджер «Коламбуса» сказал, что Чинахов доминировал в матчах тренировочного лагеря

Генменеджер «Коламбуса» сказал, что Чинахов доминировал в матчах тренировочного лагеря
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о российском форварде клуба Егоре Чинахове, сообщает журналист Джефф Свобода на своей странице в «Твиттере».

Он сказал, что Егор Чинахов и Коул Силлинджер доминировали во время предсезонного турнира новичков.

Россиянин забросил шесть шайб в трёх матчах тренировочного лагеря — в дебютной встрече Егор поразил ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ), затем оформил дубль в матче с «Даллас Старз» (4:3), а также хет-трик во встрече с «Детройт Ред Уингз» (7:3).

Напомним, Чинахов принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 (5+2) очков.

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