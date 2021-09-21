Кузьменко: думаете, если бы «Салават» выиграл, мы бы вышли против него расхлябанными?

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвёл итоги матча с «Амуром» (5:1), а также поделился ожиданиями от встречи с «Салаватом Юлаевым».

«Каждый игрок любит забивать, но сейчас на этом не заостряем внимания. Самое главное — помогать команде, партнёрам. Как это делать — голами, передачами или просто созданием моментов для команды, — не важно. У ребят получается забивать, у меня получается отдавать. В этом и их заслуга. Всё неплохо получается, стали лучше играть звеном, есть химия между нами. Нужно дальше прогрессировать.

«Амур» здорово провёл первый период, и, как сказал Брагин, после четырёх дней тяжело входили в игру. Когда у соперника смена тренера, это всегда влияет на команду. Все ребята хотят доказать, что они достойны играть в этой команде и побеждать.

За восемь матчей половина голевых передач от числа в прошлом сезоне? Ничего в моей игре не поменялось, столько же моментов для передач и для голов. Возможно, соперники стали как-то по-другому действовать, и я нахожу передачами партнёров, а им остаётся самое тяжёлое. Передачу отдать несложно, сложно забить.

У нас нет разделения между лидерами и не лидерами. Все четыре звена могут проявить себя в игре. Главное, чтобы лидеры находились в каждой встрече.

Дополнительный настрой на «Салават» после их поражения? Думаете, если бы они выиграли, мы бы вышли расхлябанными? Выиграли они или нет, для нас это не важно. Будем выходить с пониманием, что это топ-соперник. Они взяли потрясающий ход, выиграли все матчи, кроме последней. Будет очень интересная встреча. Не терпится уже выйти и посмотреть, как будем играть», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.