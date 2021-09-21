Овечкин поднялся на сцену во время концерта группы Lost Kings и взял диджея на плечо

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил концерт американской группы Lost Kings.



36-летний россиянин, отметивший день рождения 17 сентября, является поклонником хаус-музыки. Во время концерта Овечкин поднялся на сцену, а затем взял одного из диджеев на плечо.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Lost Kings. Права на видео принадлежат Lost Kings.

Форвард является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), а также обладателем Кубка Стэнли 2018 года. Также в настоящий момент он занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории, забросив 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов — у Гретцки (894 гола). Следом за ним идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).



Напомним, в июле было объявлено о подписании нового контракта между «Вашингтоном» и россиянином сроком на пять лет. Овечкин заработает $ 47,5 млн, кэпхит — $ 9,5 млн в год.