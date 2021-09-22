«Миннесота» продлила контракт с Кириллом Капризовым сроком на 5 лет

«Миннесота Уайлд» и 24-летний российский нападающий Кирилл Капризов достигли соглашения о продлении контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Отмечается, что Капризов подписал 5-летний контракт на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон).

Капризов будет отсутствовать в течение нескольких первых дней тренировочного сбора, старт которого запланирован с 23 сентября, из-за ряда незавершённых дел. Однако уже в самое ближайшее время его ожидают в расположении команды, но ему, так или иначе, придётся пройти карантин, и, возможно, вакцинироваться от коронавируса, прежде чем он сможет приступить к тренировкам.

Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.