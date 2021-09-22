Стали известны детали нового контракта Капризова с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн
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Известный североамериканский журналист Фрэнк Серевалли в «Твиттере» раскрыл подробности нового контракта 24-летнего российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон), который заключён сроком на 5 лет.
Как отмечает источник, соглашение Капризова с «Уайлд» не имеет никакого подписного бонуса, а в последние два сезона начинает действовать пункт о запрете на обмен российского хоккеиста.
Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
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