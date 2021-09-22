Капризов опубликовал пост в «Инстаграме» после продления контракта с «Миннесотой»

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отреагировал на новость о заключении долгосрочного контракта с клубом, опубликовав пост в социальной сети «Инстаграм».

«Поехали», — гласит комментарий Кирилла к посту с фотографией с хоккеистами «Уайлд» Матсом Цуккарелло, Райаном Хартманом и Мэттом Дамбой.

Публикация доступна в «инстаграме» Кирилла Капризова.

Оригинальный комментарий к этому посту оставил форвард «Миннесоты» Маркус Фолиньо: «доллар доллар купюра кирилл!!!!»

Напомним, что Капризов после долгих переговоров подписал новый контракт с «Миннесотой» сроком на 5 лет на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон).

Предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.