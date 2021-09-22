Капризов вошёл в топ-7 самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заключил долгосрочный контракт с командой на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон). Таким образом, форвард стал самым высокооплачиваемым игроком клуба. Если говорить о российских хоккеистах, то 24-летний форвард вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ.

Больше по своей среднегодовой зарплате имеют только Артемий Панарин ($ 11,642 млн), Сергей Бобровский ($ 10 млн), Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский (все – по $ 9,5 млн).

Также стоит отметить, что Капризов вместе с нападающим «Баффало Сэйбрз» Джеффом Скиннером разделил 18-е место в списке самых высокооплачиваемых нападающих и 9-е место среди самых дорогостоящих крайних форвардов НХЛ сезона-2021/2022.

С момента введения потолка зарплат в НХЛ в сезоне-2005/2006 никто не получал контракт со среднегодовой зарплатой $ 9+ млн после столь малого количества матчей, сыгранных в лиге. В дебютном сезоне в НХЛ Капризов сыграл лишь 55 матчей в регулярном чемпионате и ещё 7 игр в плей-офф.