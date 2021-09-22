Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов вошёл в топ-7 самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ

Капризов вошёл в топ-7 самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ
Комментарии

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заключил долгосрочный контракт с командой на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон). Таким образом, форвард стал самым высокооплачиваемым игроком клуба. Если говорить о российских хоккеистах, то 24-летний форвард вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ.

Больше по своей среднегодовой зарплате имеют только Артемий Панарин ($ 11,642 млн), Сергей Бобровский ($ 10 млн), Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский (все – по $ 9,5 млн).

Также стоит отметить, что Капризов вместе с нападающим «Баффало Сэйбрз» Джеффом Скиннером разделил 18-е место в списке самых высокооплачиваемых нападающих и 9-е место среди самых дорогостоящих крайних форвардов НХЛ сезона-2021/2022.

С момента введения потолка зарплат в НХЛ в сезоне-2005/2006 никто не получал контракт со среднегодовой зарплатой $ 9+ млн после столь малого количества матчей, сыгранных в лиге. В дебютном сезоне в НХЛ Капризов сыграл лишь 55 матчей в регулярном чемпионате и ещё 7 игр в плей-офф.

Новость по теме
Стали известны детали нового контракта Капризова с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021