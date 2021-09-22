Капризов вошёл в топ-7 самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заключил долгосрочный контракт с командой на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон). Таким образом, форвард стал самым высокооплачиваемым игроком клуба. Если говорить о российских хоккеистах, то 24-летний форвард вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ.
Больше по своей среднегодовой зарплате имеют только Артемий Панарин ($ 11,642 млн), Сергей Бобровский ($ 10 млн), Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский (все – по $ 9,5 млн).
Также стоит отметить, что Капризов вместе с нападающим «Баффало Сэйбрз» Джеффом Скиннером разделил 18-е место в списке самых высокооплачиваемых нападающих и 9-е место среди самых дорогостоящих крайних форвардов НХЛ сезона-2021/2022.
С момента введения потолка зарплат в НХЛ в сезоне-2005/2006 никто не получал контракт со среднегодовой зарплатой $ 9+ млн после столь малого количества матчей, сыгранных в лиге. В дебютном сезоне в НХЛ Капризов сыграл лишь 55 матчей в регулярном чемпионате и ещё 7 игр в плей-офф.
- 22 сентября 2021
-
08:30
-
08:20
-
06:00
-
04:29
-
02:20
-
02:03
-
01:40
-
01:36
- 21 сентября 2021
-
23:55
-
23:33
-
23:19
-
23:16
-
23:13
-
23:04
-
22:50
-
22:47
-
22:34
-
22:31
-
22:29
-
22:25
-
22:24
-
22:23
-
22:19
-
22:16
-
22:09
-
22:07
-
21:56
-
21:47
-
21:45
-
21:29
-
21:06
-
20:51
-
20:38
-
20:13
-
20:01