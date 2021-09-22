Капризов прилетел в Миннеаполис и прокомментировал подписание контракта с «Миннесотой»

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прилетел в Миннеаполис и дал комментарий по поводу подписания 5-летнего соглашения с клубом.
«Конечно, я очень рад. Эта сделка хороша как для меня, так и для команды. Теперь я просто хочу играть в хоккей вместе со своими товарищами по команде. Я говорил со многими из них недавно, все писали мне поздравления. Теперь постараюсь сосредоточиться на игре и победах. Все счастливы, это хорошее чувство», — приводит слова Капризова официальный сайт клуба.
Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
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