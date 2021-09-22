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«Сиэтл» обновил рекорд НХЛ по продажам новых свитеров за первые 5 дней

«Сиэтл» обновил рекорд НХЛ по продажам новых свитеров за первые 5 дней
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По данным НХЛ, «Сиэтл Кракен» обновил рекорд лиги по продажам новых свитеров за первые за первые пять дней после появления в продаже.

«Вегас» задал высокую планку, но «Сиэтл» ее превосходит. Прямо сейчас это очень горячий рынок», – сообщил Дженнингс, не уточнив, однако, сколько именно свитеров было продано.

Сообщается, что самыми популярными стали свитера вратаря Филиппа Грубауэра, защитника Джеймисона Олексяка, нападающих Джордана Эберле и Брэндона Танева.

Напомним, первым соперником «Сиэтл Кракен» в Национальной хоккейной лиге станет «Вегас Голден Найтс». Встреча состоится 12 октября и пройдёт на выезде. В первом домашнем матче «Сиэтл» сыграет с «Ванкувером» 23 октября.

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