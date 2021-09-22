«Сиэтл» обновил рекорд НХЛ по продажам новых свитеров за первые 5 дней
Поделиться
По данным НХЛ, «Сиэтл Кракен» обновил рекорд лиги по продажам новых свитеров за первые за первые пять дней после появления в продаже.
«Вегас» задал высокую планку, но «Сиэтл» ее превосходит. Прямо сейчас это очень горячий рынок», – сообщил Дженнингс, не уточнив, однако, сколько именно свитеров было продано.
Сообщается, что самыми популярными стали свитера вратаря Филиппа Грубауэра, защитника Джеймисона Олексяка, нападающих Джордана Эберле и Брэндона Танева.
Напомним, первым соперником «Сиэтл Кракен» в Национальной хоккейной лиге станет «Вегас Голден Найтс». Встреча состоится 12 октября и пройдёт на выезде. В первом домашнем матче «Сиэтл» сыграет с «Ванкувером» 23 октября.
Комментарии
- 22 сентября 2021
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
08:56
-
08:30
-
08:20
-
06:00
-
04:29
-
02:20
-
02:03
-
01:40
-
01:36
- 21 сентября 2021
-
23:55
-
23:33
-
23:19
-
23:16
-
23:13
-
23:04
-
22:50
-
22:47
-
22:34
-
22:31
-
22:29
-
22:25
-
22:24
-
22:23
-
22:19
-
22:16
-
22:09
-
22:07
-
21:56
-
21:47
-
21:45
-
21:29
-
21:06
Партнерский контент