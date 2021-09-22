Наиль Якупов: после победы в матче со «Спартаком» напряжение начало спадать

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал выездную победу в матче со «Спартаком» (4:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Напряжение начало спадать. В начале сезона многое не получалось, но нам важно было найти командную игру. Было не очень хорошо, когда даже в победных матчах нам не удавалось показывать тот хоккей, который мы хотим показывать. Сейчас же мы провели две хороших встречи и уверенность в себе возросла.

У «Спартака» одно из лучших нападений в лиге, но мы были к этому готовы. Важно было сыграть строго, в нужные моменты делали паузы, но также активно пытались проявить в себя в зоне атаки. Свои моменты мы нашли и реализовали.

Одна пропущенная шайба за две игры — хороший показатель. Это заслуга всей команды, но нам ещё есть над чем работать», — сказал Якупов в интервью официальному сайту клуба.