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Стоимость строительства «СКА Арены» — 38,5 млрд рублей, сумма ещё может измениться

Стоимость строительства «СКА Арены» — 38,5 млрд рублей, сумма ещё может измениться
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Стала известна стоимость строительства «СКА Арены», которая примет матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года.

«Предварительно сметный расчет стоимости объекта составил 38,5 млрд рублей, из которых не более 10 млрд выделаются из городского бюджета. Возможно, после заключения экспертов по сметной стоимости проекта она изменится на 10–15%», — сообщил генеральный директор ООО «СКА Арена» Евгений Калабин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Площадь всего объекта составит 167 тыс. кв. метров, высота – 49 метров. Вместимость арены в хоккейной конфигурации составит 21,5 тыс. человек, в концертной — 23 тыс. Ранее сообщалось, стоимость строительства составит 20 млрд рублей. Обновить арену концессионер обязан к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство.

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