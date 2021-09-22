Кубок Первого канала – 2022 может пройти на «СКА Арене», клуб переедет туда после ЧМ-2023
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Строительство «СКА Арены» должно быть завершено осенью 2022 года, после чего стадион будет принимать тестовые мероприятия в рамках подготовки и сертификации к чемпионату мира по хоккею – 2023. На новой арене могут пройти матчи Кубка Первого канала – 2022. Армейцы переедут в новый дом уже после ЧМ-2023.
«Ввод в эксплуатацию намечен на осень 2022 года, после чего начнётся проверка и отладка всех систем, проведение тестовых мероприятий, сертификация по стандартам ИИХФ. По времени как раз получается провести два или три матча Кубка Первого канала – 2022. СКА же переедет на новую арену уже после ЧМ-2023», — заявил генеральный директор ООО «СКА Арена» Евгений Калабин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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