Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кубок Первого канала – 2022 может пройти на «СКА Арене», клуб переедет туда после ЧМ-2023

Кубок Первого канала – 2022 может пройти на «СКА Арене», клуб переедет туда после ЧМ-2023
Комментарии

Строительство «СКА Арены» должно быть завершено осенью 2022 года, после чего стадион будет принимать тестовые мероприятия в рамках подготовки и сертификации к чемпионату мира по хоккею – 2023. На новой арене могут пройти матчи Кубка Первого канала – 2022. Армейцы переедут в новый дом уже после ЧМ-2023.

«Ввод в эксплуатацию намечен на осень 2022 года, после чего начнётся проверка и отладка всех систем, проведение тестовых мероприятий, сертификация по стандартам ИИХФ. По времени как раз получается провести два или три матча Кубка Первого канала – 2022. СКА же переедет на новую арену уже после ЧМ-2023», — заявил генеральный директор ООО «СКА Арена» Евгений Калабин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021