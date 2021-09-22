«СКА Арена» сможет принимать более 20 видов спортивных мероприятий, включая ММА и регби

«СКА Арена», помимо хоккея и концертов, сможет принимать более 20 видов спортивных мероприятий. Об этом «Чемпионату» рассказал генеральный директор ООО «СКА Арена» Евгений Калабин.
«В наши задачи входит создать объект не только международного уровня, но и арену «на каждый день», которая после ЧМ-2023, сможет принимать как киберспортивные соревнования, хоккейные матчи клубов КХЛ, корпоративные мероприятия, так и концерты любого масштаба. Такая возможность предусмотрена более чем по 20 видам спорта, включая шорт-трек, ММА, теннис, регби, фигурное катание, баскетбол. Не секрет, что главный успех любого объекта будущего – возможность трансформации под множества событий и его мультифункциональность. Планируется, что «СКА Арена» будет принимать не менее 160 событий в год, при скорости трансформации от одного формата мероприятия к другому максимум за четыре часа», — рассказал Калабин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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