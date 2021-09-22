Шатан опубликовал фото с последнего конгресса в 27-летней эпохе Фазеля на посту главы ИИХФ

Генеральный менеджер сборной Словакии Мирослав Шатан разместил в своём «твиттере» фотографию с последнего конгресса в 27-летней эпохе Рене Фазеля на посту главы Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

«Рене Фазель открывает свой последний Конгресс ИИХФ… после того, как он руководил хоккеем в течение 27 лет, все, что я могу сказать… Спасибо, Рене!», — написал Шатан.

Публикация доступна в «твиттере» Мирослава Шатана.

Рене Фазель стал президентом Международной федерации хоккея на льду в 1994 году, также швейцарец является членом исполкома Международного олимпийского комитета.