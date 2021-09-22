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Forbes: владелец «Северстали» Мордашов — миллиардер с наибольшим доходом в 2020 году

Forbes: владелец «Северстали» Мордашов — миллиардер с наибольшим доходом в 2020 году
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Forbes Russia в пятый раз составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году, основываясь на оценке прибыли, полученной миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. Владелец «Северстали» Алексей Мордашов занял первую строчку. В десятку вошли также ещё три человека, связанные с хоккеем.

1) Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($1,7 млрд);
2 Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин ($1,48 млрд);
3 Глава USM Holdings Алишер Усманов ($1,43 млрд);
4 Глава «Лукойла» Вагит Алекперов ($1,14 млрд);
5) Сенатор Сулейман Керимов и его семья ($922 млн);
6) Глава и бенефициар «Норникеля» Владимир Потанин ($897 млн);
7) Андрей Скоч и семья ($875 млн);
8) Виктор Рашников ($828 млн);
9) Геннадий Тимченко ($788 млн);
10) Роман Абрамович ($645 млн).

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