Forbes: владелец «Северстали» Мордашов — миллиардер с наибольшим доходом в 2020 году

Forbes Russia в пятый раз составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году, основываясь на оценке прибыли, полученной миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. Владелец «Северстали» Алексей Мордашов занял первую строчку. В десятку вошли также ещё три человека, связанные с хоккеем.

1) Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($1,7 млрд);

2 Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин ($1,48 млрд);

3 Глава USM Holdings Алишер Усманов ($1,43 млрд);

4 Глава «Лукойла» Вагит Алекперов ($1,14 млрд);

5) Сенатор Сулейман Керимов и его семья ($922 млн);

6) Глава и бенефициар «Норникеля» Владимир Потанин ($897 млн);

7) Андрей Скоч и семья ($875 млн);

8) Виктор Рашников ($828 млн);

9) Геннадий Тимченко ($788 млн);

10) Роман Абрамович ($645 млн).