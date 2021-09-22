Вышински: Капризов – важная часть плана «Миннесоты» по прорыву в Западной конференции

Американский журналист Грег Вышински отреагировал на новость о подписании контракта между нападающим Кириллом Капризовым и «Миннесотой Уайлд». Напомним, форвард заключил соглашение на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон).

«В последний раз «Миннесота» пробивалась дальше первого раунда плей-офф НХЛ в 2015 году, когда «Уайлд» завершили сезон после поражения в полуфинале Западной конференции. Лучшим же результатом команды после переезда в Сент-Пол является выход в финал конференции в 2003 году, где «дикари» «всухую сгорели» «Анахайм Майти Дакс». Обозреватель издания ESPN полагает, что в новом сезоне американский клуб готов совершить прорыв на Западе НХЛ.



«Миннесота» готова совершить прорыв в Западной конференции в этом сезоне, и Капризов является важной частью планов. Летом генеральный менеджер Билл Герин выкупил контракты с многолетними лидерами команды Заком Паризе и Райаном Сутером, чтобы освободить пространство под потолком зарплат для контрактов с молодым активом «Миннесоты».



Переговоры между клубом и игроком временами были напряжёнными. По нашим источникам, летом между сторонами царила «оглушительная тишина». Хотя Капризов и не мог подписать контракт с другим клубом НХЛ, ходили разговоры о том, что он может использовать шанс по возвращению в КХЛ. Но сегодня драма с контрактом подошла к концу», – отмечает обозреватель ESPN Грег Вышински.