Владислав Гросс: трудно расти, сидя на лавке и играя от случая к случаю

23-летний экс-вратарь «Автомобилиста» Владислав Гросс рассказал о своих планах на текущий сезон.

«Мой контракт с «Автомобилистом» в апреле завершился, вышел на рынок неограниченно свободных агентов. В последние годы чувствовал дискомфорт в колене, что мешало реализоваться полностью, поэтому летом колено подчистил, сделал операцию. Сейчас полностью восстановился, интенсивно готовлюсь к сезону — под руководством тренера вратарей «Автомобилиста» Константина Власова, который в свободное от работы время находит возможность помочь. Большое ему спасибо за поддержку.

В прошлом сезоне провёл за «Автомобилист» 11 матчей, но в моем возрасте для профессионального роста нужна регулярная игровая практика, так что ищем полноценные варианты — с возможностью по максимуму помочь команде. Трудно расти, сидя на лавке и играя от случая к случаю.

От конкуренции никуда не деться, она — двигатель прогресса. То, что много доверия легионерам, — для меня дополнительная мотивация. Значит, нужно больше работать и доказывать. Я многому научился у Коваржа — и в психологии, и в технике. Он быстро читает игру, предугадывает её, легко перемещается. А на льду он всегда внутренне спокоен, сконцентрирован. Всё это классика вратарского искусства.

Есть большие надежды на предстоящий сезон. Мне 23 года, отличный возраст, пора выходить на максимум. Надеюсь, в ближайшее время определимся с командой», — приводит слова Гросса Russia-Hockey.ru.