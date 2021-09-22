Американское издание выдало компромат на 2 кандидатов в президенты ИИХФ накануне выборов

В субботу, 25 сентября, в Санкт-Петербурге состоятся выборы президента Международной федерации хоккея. В преддверии этого американское издание The Morning Skate опубликовало компромат на двух кандидатов, которые были вовлечены в постыдные, публично задокументированные скандалы, один из которых даже привел к судебному разбирательству.
Первый кандидат — лидер датского хоккея Хенрик Бах Нильсен, который был приговорен к условному сроку за подстрекательство к насилию. В 2019 году хоккейный руководитель попал на камеру видеонаблюдения, предположительно давая двадцатичетырехлетнему парню указание ударить своего знакомого в пабе в Ольборге. Нильсен был приговорен к тридцати дням испытательного срока.
Второй кандидат — Сергей Гончаров из Беларуси, который устроил скандал в одном из самых дорогих ночных клубов Минска. В ходе потасовки Сергей даже продемонстрировал свою официальную аккредитацию на Европейские игры 2019 года в попытке поколебать работников клуба, вынужденных иметь с ним дело.
- 22 сентября 2021
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