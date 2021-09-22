КХЛ выпустит цифровые карточки на маркетплейсе Binance и запустит игру

Континентальная хоккейная лига запускает проект KHL.cards. NFT-карточки поступят в продажу 27 сентября. Они будут выпущены по лицензии КХЛ создателями проекта KHL.cards холдингом Block-chain.com. Невзаимозаменяемые токены будут представлены на маркетплейсе криптобиржи Binance.

Проект KHL.cards станет первым в мире масштабным сотрудничеством хоккейной лиги и представителей криптовалютной индустрии. Владельцы смогут не только коллекционировать цифровые карточки, но и использовать их в качестве игры. За это будут предусмотрены эксклюзивные призы.

Планируется запустить карточки нескольких типов: они будут отражать яркие фрагменты игровых эпизодов в классическом или анимированном формате, кадры с Матчей звёзд КХЛ, детализированные изображения спортивных наград или самих чемпионов. NFT разрабатываются на базе фото и видео материалов всех команд КХЛ. Например, карточки будут включать изображения таких известных спортсменов, как Марко Анттила, Константин Окулов, Вадим Шипачёв, Сергей Широков, и многих других. Для каждого типа карточек будет определена своя категория: бронза, серебро, золото и платина — они говорят о том, насколько карточка ценна: от стандартной до самой редкой. Соответственно, чем выше уровень редкости, тем меньше таких карт будет выпущено, и тем дороже они будут стоить.