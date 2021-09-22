Слепышев: никто Капризова в ЦСКА не ждал, вернуться — было бы глупо с его стороны

Нападающий ХК ЦСКА и сборной России Антон Слепышев отреагировал на новость о подписании контракта между нападающим Кириллом Капризовым и «Миннесотой Уайлд».

«Никто его в ЦСКА не ждал, и было понятно, что он там подпишет контракт. Мы все рады за него. Вернуться в Россию — было бы глупо с его стороны в первую очередь. Конечно, желаю ему успехов, роста, чтобы добивался рекордов, кубков, вершин, но всё там, в Америке», — приводит слова Слепышева Legalbet.

Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.



Стоит отметить, что нападающий стал самым высокооплачиваемым игроком клуба. Если говорить о российских хоккеистах, то 24-летний форвард вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ.