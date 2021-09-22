В КХЛ отреагировали на ситуацию с «Амуром» и главным тренером Владимиром Воробьёвым. Напомним, ранее сообщалось, что «Амур» не может договориться с главным тренером клуба Владимиром Воробьёвым о выплате компенсации за расторжение контракта.
«В КХЛ не поступало информации и документов от хоккейного клуба «Амур» о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Воробьёвым. Также сам тренер и его представители не обращались в лигу за консультациями по данной ситуации», — пояснили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе лиги.
Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв находится в Хабаровске, где посещает офис в формате режима полноценного рабочего дня с 9 до 18 часов. Стороны по-прежнему не могут договориться о выплате компенсации, а в том случае, если Воробьёв не будет появляться на работе, ему могут засчитать прогулы и уволить по статье.
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