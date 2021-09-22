Вячеслав Фетисов отреагировал на контракт Капризова с «Миннесотой»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов дал комментарий по поводу нового контракта российского нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд».
«Капризова поставили лидером команды, дали самый большой контракт. Пускай он проявляет свои лидерские качества, которые позволят Кириллу стать хоккеистом на долгие времена. В команде на него рассчитывают, определили лидером, пусть тащит команду. За пять лет в НХЛ в любой команде при правильном подходе можно стать чемпионом.
Всё будет зависеть от хоккеиста: захочет ли он стать лидером, тащить за собой команду, войти в историю мирового хоккея или будет довольствоваться своими деньгами, ни о чём не думая. Хочу пожелать Капризову удачи! Он знаковый для нас парень, выиграл Олимпиаду, пусть старается. Будем переживать за Кирилла, надеюсь, на ОИ будет играть в соответствии со всеми его амбициями», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 22 сентября 2021
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