Стэмкос: не думаю, что Василевскому ещё осталось что доказывать. Но он даже не достиг пика

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о вратаре команды Андрее Василевском.

«Не думаю, что ему ещё осталось что доказывать. Хотя если вы спросите его, то он наверняка скажет, что это не так. Он хочет продолжать выигрывать «Везину», другие индивидуальные призы, выигрывать «Конн Смайт Трофи» и Кубки. Васи — исключительно целеустремлённый парень, который всегда хочет быть лучшим. Думаю, это и остаётся для него мотивацией. Это видно по его рабочей этике. Для нас, его партнёров, совершенно очевидно, что он — лучший вратарь в мире, да и близких конкурентов у него сейчас нет. Но при этом он всё равно стремится расти дальше, так что никто из нас не удивится, если он станет ещё сильнее, хоть лично я и не понимаю, возможно ли это в принципе.



Лундквист, Бродо, Флёри? Я, конечно, не играл с теми ребятами за одну команду, но предположу, что их трудовая этика была такая же, как у Васи. Есть прямая зависимость между нею и тем фактом, что они — в числе лучших представителей своей профессии. Васи — один из самых больших тружеников, которых я когда-либо видел, — в подготовке, на тренировках, во всём, что он делает вне льда для поддержания кондиций. За всем этим я наблюдаю с восхищением, поэтому не удивляюсь его успехам. Но всё равно его сочетание габаритов, скорости и атлетизма не может не поражать. Легко забыть, что в его бензобаке ещё полно топлива. Глядя на его достижения, невольно думаешь, что он старше, чем есть на самом деле. А он ведь только приближается к своему пиковому возрасту. Вратари ведь часто достигают его ближе к 30, а иногда и после 30. Васи (которому в конце июля исполнилось 27 лет. — Прим. «Чемпионата») ещё даже не достиг пика — вот что пугает!» — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.