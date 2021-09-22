Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торонто» вызвал шесть российских игроков в тренировочный лагерь

«Торонто» вызвал шесть российских игроков в тренировочный лагерь
Комментарии

«Торонто Мэйпл Лифс» на официальной странице в «Твиттере» представил список игроков, которые примут участие в тренировочном лагере команды.

Среди 55 хоккеистов (шести вратарей, 17 защитников и 32 форвардов) оказалось шесть российских игроков. В этот список вошли нападающие Михаил Абрамов, Семён Дер-Аргучинцев, Павел Гоголев, Никита Гусев, Илья Михеев и Кирилл Семёнов.

Кроме того, в список попал защитник Бреннан Менелл, в прошлом сезоне выступавший в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо».

Напомним, 18 сентября российский нападающий Никита Гусев присоединился к «Торонто Мэйпл Лифс». 29-летний форвард подписал с клубом пробный контракт. Игрок с 2019 года выступает в НХЛ. С лета хоккеист находится в статусе свободного агента.

Новость по теме
The Hockey News — о Гусеве в «Торонто»: большая выгода при небольшом риске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021