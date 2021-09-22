«Вашингтон» вызвал пять российских игроков и одного белоруса в тренировочный лагерь
Поделиться
«Вашингтон Кэпиталз» на официальной странице в «Твиттере» представил список игроков, которые примут участие в тренировочном лагере команды.
Среди 54 хоккеистов (шести вратарей, 18 защитников и 30 форвардов) оказалось пять российских игроков. В этот список вошли нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, защитники Александр Алексеев и Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Кроме того, в список попал белорусский нападающий Алексей Протас, выступавший в прошлом сезоне в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо».
Напомним, в минувшее межсезонье «Вашингтон» заключил новые контракты с капитаном команды Александром Овечкиным и вратарём Ильёй Самсоновым. Российский голкипер заключил однолетнее соглашение с зарплатой $ 2 млн.
Комментарии
- 22 сентября 2021
-
16:58
-
16:40
-
16:26
-
15:38
-
15:14
-
15:00
-
14:40
-
14:35
-
14:01
-
13:19
-
13:15
-
13:00
-
12:28
-
11:55
-
11:47
-
11:39
-
11:30
-
11:23
-
11:15
-
11:13
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:36
-
10:30
-
10:18
-
10:08
-
09:58
-
09:51
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
08:56
Партнерский контент