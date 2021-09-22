«Вашингтон» вызвал пять российских игроков и одного белоруса в тренировочный лагерь

«Вашингтон Кэпиталз» на официальной странице в «Твиттере» представил список игроков, которые примут участие в тренировочном лагере команды.



Среди 54 хоккеистов (шести вратарей, 18 защитников и 30 форвардов) оказалось пять российских игроков. В этот список вошли нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, защитники Александр Алексеев и Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.

Кроме того, в список попал белорусский нападающий Алексей Протас, выступавший в прошлом сезоне в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо».

Напомним, в минувшее межсезонье «Вашингтон» заключил новые контракты с капитаном команды Александром Овечкиным и вратарём Ильёй Самсоновым. Российский голкипер заключил однолетнее соглашение с зарплатой $ 2 млн.