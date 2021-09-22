Трямкин забил шикарный гол в ворота «Динамо» после сольного прохода и броска с разворота

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» встречается с минским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт после первого периода — 3:1 в пользу подопечных Билла Питерса.

На 11-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин, получив шайбу в средней зоне, начал прорыв по правому флангу. Он обыграл защитника, отдав пас самому себе через борт, и ушёл за ворота. Оттуда Трямкин резко выехал и с разворота с неудобной руки бросил по воротам Антона Красоткина. Шайба прошла между щитков российского голкипера.

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Отметим, что этот гол стал для Трямкина первым в текущем сезоне.