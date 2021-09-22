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Трямкин забил шикарный гол в ворота «Динамо» после сольного прохода и броска с разворота

Трямкин забил шикарный гол в ворота «Динамо» после сольного прохода и броска с разворота
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» встречается с минским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт после первого периода — 3:1 в пользу подопечных Билла Питерса.

На 11-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин, получив шайбу в средней зоне, начал прорыв по правому флангу. Он обыграл защитника, отдав пас самому себе через борт, и ушёл за ворота. Оттуда Трямкин резко выехал и с разворота с неудобной руки бросил по воротам Антона Красоткина. Шайба прошла между щитков российского голкипера.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что этот гол стал для Трямкина первым в текущем сезоне.

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