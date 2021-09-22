И. Воробьёв постучал Голдобину кулаком по шлему. Игрок ударил ногой соперника и был удалён
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
На 55-й минуте защитник «Сибири» Никита Ефремов у борта грубо встретил нападающего «Металлурга» Николая Голдобина. Российский форвард, уже лёжа, в ответ ногой ударил соперника. В итоге Ефремов получил двухминутный штраф, а Голдобин — пятиминутное удаление плюс удаление до конца матча.
Когда судья подъехал к скамейке «Металлурга», чтобы объяснить своё решение тренерскому штабу, Илья Воробьёв, недовольный поступком Голдобина, постучал форварду кулаком по шлему.
Видео момента можно посмотреть здесь.
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