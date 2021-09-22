Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Шумаков оформил дубль впервые с октября 2020 года

Сергей Шумаков оформил дубль впервые с октября 2020 года
Комментарии

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» встречается с минским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт к концу второго периода — 5:3 в пользу подопечных Билла Питерса.

На 30-й минуте при счёте 3:3 в ходе атаки екатеринбуржцев защитник Сергей Зборовский отдал передачу на правый круг вбрасывания. Сергей Шумаков принял шайбу и нанёс мощный бросок, выведя свою команду вперёд и оформив дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, Шумаков был обменян из «Авангарда» в «Автомобилист» в середине декабря 2020 года. В конце года стало известно, что форвард пропустит оставшиеся матчи сезона из-за травмы. Всего на счету Шумакова 14 матчей за «Автомобилист» и две результативные передачи.

Новость по теме
Шумаков забросил первую шайбу за «Автомобилист». Он был обменян в клуб в декабре 2020 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021