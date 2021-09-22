И. Воробьёв: просматривал все голы, где участвовал Зернов. 70% он вообще не при делах

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после встречи с «Сибирью» (3:1) поделился мнением об игре Дениса Зернова. У него «-10» за восемь матчей. Это худший показатель в КХЛ.

«Давит ли на Дениса Зернова большой минус показателя полезности? Знаете, мы просматривали все голы, где он участвовал. Процентов 70 он вообще не при делах. Это один матч был, где он схватил много. При двух-трёх голах, может, он где-то чуть-чуть мог лучше играть. Но это не его грубейшие ошибки были. Поэтому такое иногда в хоккее случается. И если бы Денис не умел играть в обороне, он бы не играл у меня в меньшинстве. Они с Карповым играют в меньшинстве — первая пара. Поэтому всё нормально. Я перед «Адмиралом» поговорил с ним, поддержал. Так что всё наладится. Парень хороший», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.