Главный тренер «Сибири»: после ошибок будто хребет надломили. Будем гипс ставить

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:3).

«Хороший матч был, напряжённый, во многих компонентах игры сопернику не уступали. Индивидуальные ошибки в обороне приводили к голам, и игра надломилась. Не смогли переломить ход встречи. Хотя в третьем периоде перешли на три звена, полезли на ворота, там уже больше навал пошёл. Два матча назад нам это помогло. Сегодня всего один гол забили. К сожалению, маленько нас не хватает в завершении. Ещё раз повторюсь: индивидуальные ошибки в обороне сломали игру. Дежавю матча с «Динамо»? Я уже об этом сказал, после вот таких ошибок и гола будто хребет надломили. Будем гипс ставить. Нам деваться некуда. Будем исправлять, с парнями постоянно работаем. Пока ребята сами это не поймут, наших подсказок, наших требований, нам тяжело будет.

Как можно объяснить игру в большинстве? Я уже не могу объяснить. Каждый день, каждую тренировку «пять на четыре» наигрываем. Выходим на тренировку: забиваются голы, шайба ходит, розыгрыш. На игру выходим: начинаем абсолютно другие вещи делать. Я в конце своим решением принял выпустить двух защитников и трёх нападающих, старая советская схема розыгрыша — гол. Я считаю, что в атаке при «пять на четыре» нужно движение, нужно открывание. Не стоять на точках, а открывание. Нужна быстрота в принятии решений. Мы постоянно передерживаем шайбу. Она у нас и плохо ходит, и завершающий бросок очень долго готовим. Об этом опять же говорится на каждой тренировке. Что с командой в этом плане – я не могу сказать. Требования одни и те же. Вроде бы что-то пошло. Игра приходит — начинаются ошибки, всё забыли.

Сейчас с командой состоялся разговор. Ребята между собой разговаривали, что дальше так делать нельзя и невозможно. Это путь в никуда — то, что мы вытворяем. Сбиваемся на хаотичный хоккей, от задания отходим полностью. Это неправильно, надо держать игру. Нам соперник сегодня показал это. Мастеровитая, хорошая команда и оборона сбалансированная, атака мощная. Очень просто играет при выходе из зоны, очень просто в атаке», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.