Мартемьянов: возможно, в «Сибири» будут расставания. Безволие болельщики не простят

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов после встречи с «Металлургом» (1:3) поделился мыслями о перестановках в команде.

«Что происходит с игрой Андрея Ермакова? Дали паузу, посчитали, что предыдущий матч он не очень хорошо сыграл. Где-то поработал, физически выглядит неплохо, движения нормальные. Думаю, в области психологии всё лежит. Он уже не юный защитник, он не должен делать такие ошибки. Что будет дальше — посмотрим. Как Денис Бодров? Увезли в больницу, пока неизвестно. Возможно, серьёзная травма, возможно нет. Будем надеяться, что обойдётся, он мужик, стойкий человек. Я с ним уже работал. Он с переломом лицевой кости играл. Руки-ноги целы — он выйдет играть.

Было ли желание выпустить Дмитрия Овчинникова? Желание было. Но команда на ходу, и выпускать парня в бой я просто не решился. Было три звена, одно звено мы посадили. Не удовлетворяет игрой полностью. Масса потерь на входе в зону, нет завершающей стадии, в передачах потеря шайбы. Владея шайбой в зоне атаки, мы умудряемся потерять шайбу и получить контратаку. Это вообще ни в какие рамки не лезет. Нет опасений, что отсутствие игровой практики ударит по психологии? В следующей встрече выпущу. Не настал ли момент, когда надо принимать решительные действия? Соглашусь. Команда была предупреждена об этом, и работа сейчас ведётся по поводу обмена некоторых игроков. И, возможно, с кем-то будут расставания. Это вполне возможно. Потому что терпеть ни тренерский штаб, ни руководство клуба это не будет долго. Всем доверие есть, но вы это доверие оправдывайте. От ошибок никто не застрахован, но безволие болельщики не простят. Они честные.

Есть ли мысль вызвать кого-то из ВХЛ? Пока нет. У нас Алексеев ещё есть. Он не играет, потому что проигрывает конкуренцию? И ротация, и возраст дают о себе знать. Ему надо через встречу-две играть. Косте сколько времени даётся, он выполняет от и до, старается, как может. Будут перестановки на следующий матч, это однозначно. Мы не загибаемся, мы будем жить, будем что-то делать. Тренерский штаб для этого и нужен, чтобы что-то менять. И ротация состава будет. Скорее всего, на следующем матче», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.