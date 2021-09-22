Голубев: у «Сибири» нет упаднического настроения. После каждой чёрной полосы бывает белая

Нападающий «Сибири» Денис Голубев подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:3).

«Насколько упаднические настроения в команде? Упаднического настроения у нас не должно быть. Сейчас чёрная полоса идёт. Мы все вместе туда забрались и сейчас только своим трудолюбием должны оттуда выбираться. После каждой чёрной полосы бывает белая. Только через работу удача придёт к нам.

Есть ли сейчас лидер в команде? Сейчас у нас в команде все, кто есть, по своей натуре лидер. Каждый — капитан, каждый имеет право что-то сказать команде и спросить с кого-то. Нет такого, что определённо должен быть один кто-то и всё. У нас все игроки — наши вожаки. Все мы команда, одна семья, не должен кто-то быть выше всех, а остальные — под него подстраиваться. Все лидеры, но почему уже первая пропущенная шайба выбивает из колеи? Я не считаю, что это задача лидера. Это больше психологическое, когда пропускаем и опускаем руки. Все на лавке не падают духом, тренерский штаб нас поддерживает. Не должны мы после одного пропущенного гола обретать упадническое настроение. Хоккей длится все шестьдесят минут. Можно забить на 59:59 или на пятой, седьмой, двадцатой минуте. Но сейчас да, мы все вместе забрались в этот кризис, яму и должны оттуда выбираться только все вместе. Не сваливать на кого-то. Мы команда и должны отвечать за результат командой.

Есть ли целый матч или период, от которого можно оттолкнуться, как от идеала? Должны отталкиваться от тех же матчей с «Трактором», «Торпедо», «Куньлунем». Не важно, с каким счётом побеждать, мы должны выходить и играть каждый матч до победы. Что делали на льду, что полтора периода «Металлург» не забивал? Правильно играли и выполняли тренерскую установку. После первого пропущенного гола, причём в большинстве, у команды почему-то опустились руки. Я думаю, что от правильного выполнения игрового задания получается хороший результат. У нас все ребята знают, что делать в той или иной ситуации. Но пропустили обидный гол в большинстве — и пошло, как по накатанной», — передаёт слова Голубева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.