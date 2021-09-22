Защитник «Сибири»: не считаю поступок Голдобина подлым. Это хоккей, это эмоции

Защитник «Сибири» Никита Ефремов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:3).

«Насколько хорошо переношу первый полноценный сезон в КХЛ? Физически чувствую себя нормально. Потеря Дениса Бодрова сегодня ударила по команде? Конечно, это ударяет по команде, но всё равно все бились за него, старались. Почему, как и в матче с «Динамо», хороший первый период, провальный второй и в третьем побежали спасаться? Я не знаю, что сказать. Думаю, это просто так совпало. В третьем периоде спасаемся. Через работу всё придёт, будет нормально. В чём игроки видят проблему? Где-то шайба не идёт в ворота, не реализуем моменты. Моменты создаём, просто нужно забивать. Если мы пропускаем первыми, то не нужно опускать руки. Нужно продолжать биться. Пропустили первыми — ничего страшного, забьём в ответ и уйдём вперёд.

Как оцениваю эпизод между собой и Голдобиным? Мне без разницы было, но для команды это получилось лучше. Потому что мы потом три минуты играли в большинстве и могли сравнивать счёт и отыгрываться. Считаю ли такой поступок подлым? Нет. Это хоккей, это эмоции. Ничего страшного», — передаёт слова Ефремова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.