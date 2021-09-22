Форвард Бертуцци отказался делать прививку от коронавируса. В «Детройте» его поддержали

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци стал единственным игроком клуба, который отказался делать прививку от коронавируса, сообщает североамериканский журналист Хелен Сейнт-Джеймс на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что хоккеист примет участие в тренировочном лагере команды. Однако у него не будет возможности посещать Канаду. Генеральный менеджер «красных крыльев» Стив Айзерман отметил, что решение относительно вакцинации каждый игрок принимает самостоятельно и клуб не вправе давить на игрока.
Ранее форвард, который находился в статусе ограниченно свободного агента, подписал новый контракт с «Детройтом». Соглашение рассчитано на два года. Канадец пропустил большую часть прошлого регулярного чемпионата из-за травмы. Всего в НХЛ он провёл 208 матчей и набрал 126 (54+72) очков.
- 22 сентября 2021
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