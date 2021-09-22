«Витязь» прервал серию из шести поражений. «Локомотив» проиграл в шестом матче в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Бабенко.
На 7-й минуте Нико Оямяки, реализовав численное большинство, вывел гостей вперёд. На 22-й минуте Александр Яремчук увеличил преимущество подольского клуба. На 30-й минуте Артур Каюмов отыграл одну шайбу. На 34-й минуте Нико Оямяки с передачи Даниэля Одетта оформил дубль. На 54-й минуте Рушан Рафиков сократил отставание до минимума.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Подольске сыграет с хабаровским «Амуром». «Локомотив» примет уфимский «Салават Юлаев». Обе встречи пройдут 25 сентября.
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