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«Витязь» прервал серию из шести поражений. «Локомотив» проиграл в шестом матче в сезоне

«Витязь» прервал серию из шести поражений. «Локомотив» проиграл в шестом матче в сезоне
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Бабенко.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2021, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Оямяки (Аалтонен, Одетт) – 06:41' (5x4)   0:2 Яремчук (Индрашис, Малыхин) – 21:50' (5x4)   1:2 Каюмов (Марченко, Алексеев) – 29:30' (5x4)   1:3 Оямяки (Одетт) – 33:55' (5x5)   2:3 Рафиков (Шалунов, Алексеев) – 53:50' (5x5)

На 7-й минуте Нико Оямяки, реализовав численное большинство, вывел гостей вперёд. На 22-й минуте Александр Яремчук увеличил преимущество подольского клуба. На 30-й минуте Артур Каюмов отыграл одну шайбу. На 34-й минуте Нико Оямяки с передачи Даниэля Одетта оформил дубль. На 54-й минуте Рушан Рафиков сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Подольске сыграет с хабаровским «Амуром». «Локомотив» примет уфимский «Салават Юлаев». Обе встречи пройдут 25 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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