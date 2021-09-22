Генменеджер «Миннесоты»: личная встреча с Капризовым помогла прийти к соглашению

Стали известны подробности финальной стадии переговоров «Миннесоты Уайлд» и российского нападающего Кирилла Капризова.

Генеральный менеджер «дикарей» Билл Герин встретился с нападающим Кириллом Капризовым и его агентом в понедельник, 20 сентября, во Флориде. Впервые Герин и россиянин встретились лицом к лицу.

«Ничто не может сравниться с личной встречей… Я думаю, что именно так мы смогли прийти к чему-то», — приводит слова Герина журналист Джесси Пирс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.



Стоит отметить, что нападающий стал самым высокооплачиваемым игроком клуба. Если говорить о российских хоккеистах, то 24-летний форвард вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ.