«Локомотив» потерпел поражение со счётом 2:3, перебросав «Витязь» — 49:14

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Бабенко.

Команда из Ярославля потерпела поражение, несмотря на преимущество по броскам в створ — 49:14. Ворота подольского клуба защищал российский голкипер Илья Ежов, отразивший 47 бросков.

Таким образом, «Локомотив» потерпел шестое поражение в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона. Железнодорожники набрали семь очков и занимают девятое место в Западной конференции, не попадая в зону плей-офф. В сводной таблице Континентальной хоккейной лиги ярославцы занимают 16-е место.