Питерс — о победе 7:3: «Автомобилист» проводит и более удачные матчи под моим руководством

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (7:3).



«Мы очень рады, что удалось забить много голов в домашнем матче. До этого у нас было достаточно много моментов, которые мы не реализовывали. Но мы продолжали доверять ребятам, и они сегодня оправдали наше доверие, обыграли соперника с таким крупным счётом!



Не показалось ли, что сегодня была одна из лучших встреч «Автомобилиста» под вашим руководством, а может, даже и лучшая? Я бы так не сказал. Мне кажется, что мы проводили и более удачные матчи под моим руководством. Да, сегодня нам многое удалось. Забросили хорошие шайбы и результативно сыграли. Но по качеству игры, по содержанию, мне кажется, были и более достойные встречи в нашем исполнении.



У нас хороший подбор вратарей. Мы ждали решение Якуба Коваржа по его ситуации. Сейчас у нас три голкипера: Дмитрий Шикин, Владимир Галкин и Георгий Романов. Галкин — отличный вратарь, у которого был великолепный сезон в МХЛ, который провёл также хороший сезон в ВХЛ. Нам перед каждой встречей приходится достаточно серьёзно обсуждать и решать, кого ставить в ворота, потому что у нас хороший подбор исполнителей. Но мы абсолютно уверены в Галкине, он отлично себя проявляет, и он великолепный вратарь.



В принципе, я доволен нашей игрой в неравных составах. Хотя мы пропустили достаточно быстро, играя в меньшинстве. Что касается игры в большинстве, то я и ей доволен. Мы забили хороший гол, сделали счёт 6:3. Хорошо сегодня действовали в неравных составах.



Получит ли белорусский нападающий Василий Филяев шанс в одном из ближайших матчей или он отправится в фарм-клуб? Я думаю, что всё-таки Филяев сейчас поедет в «Горняк». Потому что у нас ещё есть Жукенов, пропустивший несколько матчей по причине болезни, и сейчас он возвращается в состав. Мы, конечно, хотели бы, чтобы все играли, но на данный момент Филяев отправится в «Горняк», — цитирует тренера сайт «Автомобилиста».

Новость по теме «Автомобилист» забросил семь шайб в ворота минского «Динамо». Шумаков оформил дубль