Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 23 сентября
Поделиться
«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 23 сентября.
В Западной конференции в единоличные лидеры вырвался финский «Йокерит», обыгравший вчера в гостях нижегородское «Торпедо». У финской команды 16 очков после 10 матчей, её победная серия составляет уже восемь встреч. Из зоны плей-офф после поражения в матче с подольским «Витязем» вывалился ярославский «Локомотив», который перед стартом сезона считали одним из фаворитов Кубка Гагарина.
В Восточной конференции первое место занимает магнитогорский «Металлург». Победа над «Сибирью» стала для магнитогорцев уже шестой подряд, у команды Ильи Воробьёва 16 очков после девяти сыгранных матчей.
Комментарии
- 23 сентября 2021
-
06:00
-
05:46
- 22 сентября 2021
-
23:57
-
23:40
-
23:22
-
22:50
-
22:33
-
22:07
-
22:00
-
21:50
-
21:32
-
21:26
-
21:22
-
20:44
-
20:24
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
19:56
-
19:50
-
19:39
-
19:28
-
19:12
-
19:07
-
18:48
-
18:29
-
18:16
-
17:55
-
17:51
-
17:46
-
17:23
-
16:58
-
16:40
-
16:26
-
15:38
Партнерский контент