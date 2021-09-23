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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 23 сентября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 23 сентября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 23 сентября.

В Западной конференции в единоличные лидеры вырвался финский «Йокерит», обыгравший вчера в гостях нижегородское «Торпедо». У финской команды 16 очков после 10 матчей, её победная серия составляет уже восемь встреч. Из зоны плей-офф после поражения в матче с подольским «Витязем» вывалился ярославский «Локомотив», который перед стартом сезона считали одним из фаворитов Кубка Гагарина.

В Восточной конференции первое место занимает магнитогорский «Металлург». Победа над «Сибирью» стала для магнитогорцев уже шестой подряд, у команды Ильи Воробьёва 16 очков после девяти сыгранных матчей.

Турнирная таблица КХЛ
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