Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 23 сентября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 23 сентября.

В Западной конференции в единоличные лидеры вырвался финский «Йокерит», обыгравший вчера в гостях нижегородское «Торпедо». У финской команды 16 очков после 10 матчей, её победная серия составляет уже восемь встреч. Из зоны плей-офф после поражения в матче с подольским «Витязем» вывалился ярославский «Локомотив», который перед стартом сезона считали одним из фаворитов Кубка Гагарина.



В Восточной конференции первое место занимает магнитогорский «Металлург». Победа над «Сибирью» стала для магнитогорцев уже шестой подряд, у команды Ильи Воробьёва 16 очков после девяти сыгранных матчей.