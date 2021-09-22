Овечкин рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в первое время жизни в Америке

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился воспоминаниями о переезде в США. Россиянин играет за «столичных» с 2005 года. Первое время он жил у генерального менеджера «Кэпиталз» Джорджа Макфи.
«Понятное дело, что уезжать из дома никогда не хотелось, но была мечта попасть в НХЛ, попробовать там свои силы. Сначала я жил в гостинице, а потом некоторое время — дома у генерального менеджера. Помню, как пытался утром объяснить ему на своём «английском», что хочу обычные хлопья с молоком, но он меня совершенно не понимал. Мне пришлось самому заглядывать во все шкафы в поисках любимой пищи (улыбается).
Я знал, что на меня рассчитывают, и понимал, что вокруг меня будет строиться команда, которая в будущем, дай бог, выиграет. Для меня это был стимул. Когда я приехал в Америку, мне сказали: «Если тебе нужна какая-то помощь, ты можешь позвонить или менеджерам, или игрокам, или своему помощнику». Мне сразу дали персонального помощника. В команде был ещё русскоязычный игрок — Дайнюс Зубрус, вот он мне очень сильно помогал: мы с ним ходили в магазины, рестораны, он мне рассказывал, как нужно вести себя на деловых встречах», — цитирует Овечкина «OК!»
- 22 сентября 2021
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