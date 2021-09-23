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Марк Стоун: Евгений Дадонов — это парень, который очень хорошо дополнит нашу команду

Марк Стоун: Евгений Дадонов — это парень, который очень хорошо дополнит нашу команду
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун высказался по поводу новичка команды россиянина Евгения Дадонова.

«В нём много скорости, но главное его качество в том, что он забивает голы. Я знаю, что прошлый сезон был для него не самым лучшим, но вместе с тем, как мне кажется, для сотни парней в лиге минувший чемпионат получился чем-то вроде годового отпуска.

Я видел почти каждый его гол, который он забивал за «Флориду», и это меня очень вдохновляло. Думаю, он гордится той ролью, которую играет в большинстве, и гордится тем, что помогает своим партнёрам по команде. Люди вокруг говорят, что ему необходимо играть с хорошими игроками, но кому не обязательно играть рядом с хорошими игроками, чтобы добиться успеха? Дадонов — это парень, который очень хорошо дополнит нашу команду.

На мой взгляд, у нас ещё никогда не было такой глубины состава. Наша линия атаки сейчас — лучшая из тех, что были. Вероятно, этот состав из 13-14 лучших форвардов команды — самый глубокий, в котором я когда-либо играл. И я очень рад этому.

Наша цель на каждый сезон — завоевать Кубок Стэнли. И это всё, о чем мы думаем. Мы выигрывали матчи в финалах конференций, мы были в финале. И мы там проигрывали, и это всё ещё душераздирающе. Поэтому — да, наша единственная цель — выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова Стоуна официальный сайт НХЛ.

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