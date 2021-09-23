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Стало известно, сколько заработает Капризов в каждый сезон пятилетнего контракта

Стало известно, сколько заработает Капризов в каждый сезон пятилетнего контракта
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Стало известно, сколько заработает форвард Кирилл Капризов в каждом сезоне по условиям нового 5-летнего контракта с «Миннесотой Уайлд» на $ 45 млн.

За первый год Капризов заработает $ 5 млн, за второй — $ 10 млн, за третий — $ 12,5 млн, за четвёртый — $ 10 млн, а за пятый — $ 7,5 млн. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что хоккеист не получит подписного бонуса, так как его не предусматривает заключённое соглашение, а в последние два года контракта будет действовать запрет на обмен.

Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

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