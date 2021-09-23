Кен Хичкок вернулся в «Сент-Луис» в качестве консультанта тренера
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«Сент-Луис Блюз» объявил о возвращении Кена Хичкока в команду. Специалист будет занимать должность консультанта тренера. Также вице-президентом по хоккейным операциям стал Питер Чиарелли.
69-летний Хичкок ранее возглавлял «Сент-Луис» с 2011 по 2017 год. При Хичкоке «Блюз» показали рекорд 248-124-41 в регулярном чемпионате и выходили в плей-офф в каждом из его шести сезонов. Он завершил свою карьеру в клубе, заняв второе место в истории франшизы по количеству побед в регулярном чемпионате и проведённых игр.
Чиарелли ранее работал в «Оттаве», «Бостоне» и «Эдмонтоне». При нём «Ойлерз» в сезоне-2016/2017 вышли в плей-офф и выиграли там серию впервые с 2006 года. В январе 2019 года «Эдмонтон» отправил Чиарелли в отставку.
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